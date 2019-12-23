Московский «Спартак» победил «Барыс» в матче чемпионата КХЛ

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Московский «Спартак» победил «Барыс» из Казахстана в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В начале второго периода подопечные Олега Знарка повели с разницей в две шайбы. Отличились Илья Зубов и Артём Фёдоров. Почти сразу Аркадий Шестаков сократил отставание гостей до минимума. Точку в матче поставил Александр Хохлачёв, за 14 секунд до конца третьего периода поразивший пустые ворота. «Барыс» оступился впервые после четырёх побед, «Спартак» продлил выигрышную серию до трёх матчей.

Матч по давней спартаковской традиции был оформлен в стиле ретро. Так, тематика СССР 1970-х годов встречала болельщиков уже на подступах к арене. Окунуться в атмосферу эпохи застоя зрителям помогали профессиональные актёры. Спартаковцы прибыли на игру в спортивных костюмах образца 45-летней давности и вышли на лёд в ретро-форме.

Ранее сообщалось, что ЦСКА победил «Витязь», одержав пятую победу подряд в КХЛ.

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