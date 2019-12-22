ЦСКА победил «Витязь», одержав пятую победу подряд в КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский ЦСКА одержал крупную победу над «Витязем».

Матч, проходивший на арене «Витязь» в Подольске, завершился победой гостей со счётом 6:1.

В составе ЦСКА забрасывали Михаил Григоренко (дважды), Марио Кемпе, Павел Карнаухов, Сергей Толчинский и Мэтт Робинсон. Единственная шайба хозяев на счету Александра Сёмина.

ЦСКА одержал пятую победу кряду в регулярном чемпионате КХЛ.

В другом матче игрового дня «Динамо» обыграло ХК «Сочи» со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что СКА обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.