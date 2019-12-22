ЦСКА победил «Витязь», одержав пятую победу подряд в КХЛ
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Матч, проходивший на арене «Витязь» в Подольске, завершился победой гостей со счётом 6:1.
В составе ЦСКА забрасывали Михаил Григоренко (дважды), Марио Кемпе, Павел Карнаухов, Сергей Толчинский и Мэтт Робинсон. Единственная шайба хозяев на счету Александра Сёмина.
ЦСКА одержал пятую победу кряду в регулярном чемпионате КХЛ.
В другом матче игрового дня «Динамо» обыграло ХК «Сочи» со счётом 3:1.
Ранее сообщалось, что СКА обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ.