Абубакар Нурмагомедов отстранён на 180 дней по медицинским показателям

По итогам поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 163 в Москве Абубакар Нурмагомедов будет вынужден пропустить 180 дней по медицинским показателям.

РИА Новости

В UFC опубликовали информацию о спортсменах, которые получили отстранение от поединков по медицинским показателям. Наибольшее время для восстановления потребуется Абубакару Нурмагомедову, Грегу Харди, Далчу Лунгиамбуле, Григорию Попову и Джессике Роуз-Кларк — 180 дней. Абубакар Нурмагомедов проиграл в первом раунде дебютного поединка под эгидой UFC, уступив болевым приёмом Давиду Заваде. Ранее сообщалось, что Олейник проведёт следующий бой в UFC 18 января.