Абубакар Нурмагомедов отстранён на 180 дней по медицинским показателям

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По итогам поединка на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 163 в Москве Абубакар Нурмагомедов будет вынужден пропустить 180 дней по медицинским показателям.
Абубакар Нурмагомедов отстранён на 180 дней по медицинским показателям
  • РИА Новости

В UFC опубликовали информацию о спортсменах, которые получили отстранение от поединков по медицинским показателям. Наибольшее время для восстановления потребуется Абубакару Нурмагомедову, Грегу Харди, Далчу Лунгиамбуле, Григорию Попову и Джессике Роуз-Кларк — 180 дней.

Абубакар Нурмагомедов проиграл в первом раунде дебютного поединка под эгидой UFC, уступив болевым приёмом Давиду Заваде.  

Ранее сообщалось, что Олейник проведёт следующий бой в UFC 18 января.

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