СМИ: «Милан» договорился с «Ювентусом» о трансфере Манджукича

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«Милан» достиг договорённости с туринским «Ювентусом» относительно перехода хорватского форварда Марио Манджукича.
СМИ: «Милан» договорился с «Ювентусом» о трансфере Манджукича
  • © Frank Hoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Giornale, клубы уже договорились о трансфере 33-летнего нападающего, однако ещё не решено, когда состоится переход — в зимнее или летнее трансферное окно.

Манджукич выступает за «Ювентус» с лета 2015 года. В его активе 44 гола и 24 голевые передачи в 162 матчах за бьянконери.

Ранее сообщалось, что «Реал» намерен предложить «Челси» Хамеса Родригеса и €100 млн за Н’Голо Канте.

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