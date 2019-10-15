Медведев заявил, что не считает себя «плохим парнем»
Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ответил на вопрос, удалось ли ему избавиться от имиджа плохого парня.
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- globallookpress.com
«Не мне решать. Не считаю себя плохим парнем. Могу быть эмоционален, но думаю, люди научились отличать меня настоящего», — рассказал Медведев.
Ранее сообщалось, что Медведев поделился эмоциями от победы в Шанхае.
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