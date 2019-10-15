Медведев заявил, что не считает себя «плохим парнем»

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев ответил на вопрос, удалось ли ему избавиться от имиджа плохого парня.

«Не мне решать. Не считаю себя плохим парнем. Могу быть эмоционален, но думаю, люди научились отличать меня настоящего», — рассказал Медведев.

Ранее сообщалось, что Медведев поделился эмоциями от победы в Шанхае.