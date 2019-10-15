Медведев поделился эмоциями от победы в Шанхае
- Reuters
«Прекрасно чувствую себя, потому что у меня было шесть финалов, в том числе US Open. Не мог об этом мечтать. Обошёл Роджера Федерера в чемпионской, он выдающийся спортсмен, поэтому это невероятно. Он играет каждую неделю, поэтому доволен собой», — заявил Медведев.
В нынешнем сезоне российский теннисист одержал победу в четырёх турнирах, три из которых — подряд, и ещё шесть раз подряд выходил в финалы, в том числе на US Open.
Ранее сообщалось, что Медведев снялся с Кубка Кремля.