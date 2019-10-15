Медведев поделился эмоциями от победы в Шанхае

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился эмоциями от победы на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Шанхае.

«Прекрасно чувствую себя, потому что у меня было шесть финалов, в том числе US Open. Не мог об этом мечтать. Обошёл Роджера Федерера в чемпионской, он выдающийся спортсмен, поэтому это невероятно. Он играет каждую неделю, поэтому доволен собой», — заявил Медведев.

В нынешнем сезоне российский теннисист одержал победу в четырёх турнирах, три из которых — подряд, и ещё шесть раз подряд выходил в финалы, в том числе на US Open.

Ранее сообщалось, что Медведев снялся с Кубка Кремля.