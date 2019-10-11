СМИ: Кандидат в президенты «Бешикташа» пообещал приобрести Соболева

Кандидат в президенты стамбульского футбольного клуба «Бешикташ» Ахмет Нур Чеби пообещал в случае своего назначения на пост купить нападающего самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева.

Как сообщает Fotospor, Чеби для трансфера готов задействовать свои связи в России. Отмечается, что кандидат в президенты является поклонником таланта российского форварда и уже согласовал некоторые детали возможного перехода.

Соболев является одним из лучших бомбардиров чемпионата России. В текущем сезоне он забил десять мячей в 12 матчах Российской премьер-лиги.

Ранее Валерий Кечинов заявил, что «Спартаку» необходимо приобрести Соболева.