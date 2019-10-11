СМИ: Кандидат в президенты «Бешикташа» пообещал приобрести Соболева
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- РИА Новости
Как сообщает Fotospor, Чеби для трансфера готов задействовать свои связи в России. Отмечается, что кандидат в президенты является поклонником таланта российского форварда и уже согласовал некоторые детали возможного перехода.
Соболев является одним из лучших бомбардиров чемпионата России. В текущем сезоне он забил десять мячей в 12 матчах Российской премьер-лиги.
Ранее Валерий Кечинов заявил, что «Спартаку» необходимо приобрести Соболева.