СМИ: Кандидат в президенты «Бешикташа» пообещал приобрести Соболева

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Кандидат в президенты стамбульского футбольного клуба «Бешикташ» Ахмет Нур Чеби пообещал в случае своего назначения на пост купить нападающего самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева.
СМИ: Кандидат в президенты «Бешикташа» пообещал приобрести Соболева
  • © Антон Денисов
  • РИА Новости

Как сообщает Fotospor, Чеби для трансфера готов задействовать свои связи в России. Отмечается, что кандидат в президенты является поклонником таланта российского форварда и уже согласовал некоторые детали возможного перехода. 

Соболев является одним из лучших бомбардиров чемпионата России. В текущем сезоне он забил десять мячей в 12 матчах Российской премьер-лиги.

Ранее Валерий Кечинов заявил, что «Спартаку» необходимо приобрести Соболева.

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