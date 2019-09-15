Каррера выразил соболезнования семье скончавшегося болельщика «Спартака»

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Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера в социальных сетях выразил соболезнования родным и близким умершего болельщика команды Александра Копнина.

«Нет слов, чтобы описать, как я сожалею о том, что случилось. Хотел бы выразить мои искренние соболезнования семье и родственникам Александра Копнина. Покойся с миром, мой друг», — написал Каррера в своём Instagram. 

В сезоне-2016/17 «Спартак» под руководством Карреры впервые за 16 лет выиграл чемпионат России по футболу. Итальянец был отправлен в отставку в октябре 2018 года.

Ранее капитан команды Георгий Джикия заявил, что футболисты «Спартака» полностью доверяют наставнику красно-белых Олегу Кононову.

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