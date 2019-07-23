Бышовец оценил перспективы Азара в «Реале»
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«Думаю, проблема «Реала» не столько в атаке, сколько в сбалансированности игры, есть проблемы в защите, в организации игры, большие проблемы, связанные с выходом из обороны», — заявил он.
По его мнению, Азар усилит линию нападения, привнесёт остроту и непредсказуемость.
Как считает эксперт, с этим футболистом «Реал» будет интереснее выглядеть в контратаках.
Бышовец также выразил мнение, что тройка Азара с Каримом Бензема и Винисиусом Жуниором — одна из лучших клубных линий нападения, наряду с «Ливерпулем», «Барселоной», «Ювентусом» и «Манчестер Сити».
«Лучшие клубы мира делают акцент на атаку, на зрелищный футбол, на таких мастеров, как Азар. Любопытно будет посмотреть на его взаимодействие с Бензема», — добавил эксперт.
Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что Азар способен прибавить в уровне мастерства в составе клуба.