Бышовец оценил перспективы Азара в «Реале»

Бывший тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец в беседе с интернет-изданием argumenti.ru оценил перспективы Эдена Азара в мадридском «Реале».

«Думаю, проблема «Реала» не столько в атаке, сколько в сбалансированности игры, есть проблемы в защите, в организации игры, большие проблемы, связанные с выходом из обороны», — заявил он.

По его мнению, Азар усилит линию нападения, привнесёт остроту и непредсказуемость.

Как считает эксперт, с этим футболистом «Реал» будет интереснее выглядеть в контратаках.

Бышовец также выразил мнение, что тройка Азара с Каримом Бензема и Винисиусом Жуниором — одна из лучших клубных линий нападения, наряду с «Ливерпулем», «Барселоной», «Ювентусом» и «Манчестер Сити».

«Лучшие клубы мира делают акцент на атаку, на зрелищный футбол, на таких мастеров, как Азар. Любопытно будет посмотреть на его взаимодействие с Бензема», — добавил эксперт.

Ранее главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что Азар способен прибавить в уровне мастерства в составе клуба.