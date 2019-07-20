Зидан уверен, что в «Реале» Азар добьётся большего прогресса

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан считает, что новичок клуба Эден Азар способен прибавить в уровне мастерства в составе испанского клуба.

«Я думаю, что ему было нужно перейти в «Реал». Ему необходим был такой клуб, как «Реал». В этом клубе есть что-то особенное, и игроки об этом знают. Я пришёл сюда в 29 лет и стал лучше. Думаю, что с ним произойдёт нечто подобное, он сможет стать ещё лучше, чем уже есть. Теперь, когда он здесь, мы должны извлечь максимум из его возможностей», — цитирует Зидана Football Espana.

Бельгиец Эден Азар перешёл в мадридский «Реал» из лондонского «Челси» за €100 млн. В составе новой команды футболист будет выступать под 23-м номером.

Ранее Зидан заявил, что «Реал» должен завершить трансферную кампанию до старта сезона.