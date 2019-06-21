Зидан считает, что «Реал» должен завершить трансферную кампанию до старта сезона
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«У нас на предсезонном сборе будут все игроки, которых мы хотим видеть в команде в предстоящем сезоне. Наш план состоит в том, чтобы все предполагаемые новички провели с нами все сборы от начала и до конца», — цитирует Зидана AS.
Специалист также подчеркнул важность предсезонной подготовки.
«Реал» уже приобрёл в это межсезонье Эдена Азара, Луку Йокича, Эдера Милитао, Ферланда Менди и Родриго.
Ранее сообщалось, что легендарный футболист Рауль назначен главным тренером резервной команды «Реала».