Зидан считает, что «Реал» должен завершить трансферную кампанию до старта сезона

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Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выразил мнение, что команда должна полностью укомплектовать состав до начала нового сезона.
Зидан считает, что «Реал» должен завершить трансферную кампанию до старта сезона
  • Reuters

«У нас на предсезонном сборе будут все игроки, которых мы хотим видеть в команде в предстоящем сезоне. Наш план состоит в том, чтобы все предполагаемые новички провели с нами все сборы от начала и до конца», — цитирует Зидана AS.

Специалист также подчеркнул важность предсезонной подготовки. 

«Реал» уже приобрёл в это межсезонье Эдена Азара, Луку Йокича, Эдера Милитао, Ферланда Менди и Родриго.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист Рауль назначен главным тренером резервной команды «Реала».

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