Зидан считает, что «Реал» должен завершить трансферную кампанию до старта сезона

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан выразил мнение, что команда должна полностью укомплектовать состав до начала нового сезона.

«У нас на предсезонном сборе будут все игроки, которых мы хотим видеть в команде в предстоящем сезоне. Наш план состоит в том, чтобы все предполагаемые новички провели с нами все сборы от начала и до конца», — цитирует Зидана AS.

Специалист также подчеркнул важность предсезонной подготовки.

«Реал» уже приобрёл в это межсезонье Эдена Азара, Луку Йокича, Эдера Милитао, Ферланда Менди и Родриго.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист Рауль назначен главным тренером резервной команды «Реала».