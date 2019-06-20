Легендарный футболист Рауль назначен главным тренером резервной команды «Реала»

Прославленный испанский нападающий Рауль Гонсалес был назначен главным тренером резервной команды мадридского «Реала», выступающей в Сегунде Б — третьем по значимости дивизионе местного чемпионата.

Об этом сообщается на официальном сайте «Реала».

Ранее Рауль тренировал молодёжные команды клуба различных возрастов.

В качестве футболиста форвард отыграл в составе «Реала» в общей сложности 16 сезонов, шесть раз став чемпионом Испании и трижды победив в Лиге чемпионов. С 71 мячом в активе Рауль, завершивший карьеру игрока в 2015 году, занимает третье место в списке лучших бомбардиров самого престижного клубного турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за всю его историю, уступая лишь Криштиану Роналду и Лионелю Месси.

Ранее сообщалось, что полузащитник Маркос Льоренте перешёл из «Реала» в «Атлетико».