Легендарный футболист Рауль назначен главным тренером резервной команды «Реала»

Короткая ссылка
Прославленный испанский нападающий Рауль Гонсалес был назначен главным тренером резервной команды мадридского «Реала», выступающей в Сегунде Б — третьем по значимости дивизионе местного чемпионата.
Легендарный футболист Рауль назначен главным тренером резервной команды «Реала»
  • © Oliver Zimmermann, via www.imago-images.de
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на официальном сайте «Реала».

Ранее Рауль тренировал молодёжные команды клуба различных возрастов.

В качестве футболиста форвард отыграл в составе «Реала» в общей сложности 16 сезонов, шесть раз став чемпионом Испании и трижды победив в Лиге чемпионов. С 71 мячом в активе Рауль, завершивший карьеру игрока в 2015 году, занимает третье место в списке лучших бомбардиров самого престижного клубного турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за всю его историю, уступая лишь Криштиану Роналду и Лионелю Месси.

Ранее сообщалось, что полузащитник Маркос Льоренте перешёл из «Реала» в «Атлетико».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить