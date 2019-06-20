Легендарный футболист Рауль назначен главным тренером резервной команды «Реала»
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Об этом сообщается на официальном сайте «Реала».
Ранее Рауль тренировал молодёжные команды клуба различных возрастов.
В качестве футболиста форвард отыграл в составе «Реала» в общей сложности 16 сезонов, шесть раз став чемпионом Испании и трижды победив в Лиге чемпионов. С 71 мячом в активе Рауль, завершивший карьеру игрока в 2015 году, занимает третье место в списке лучших бомбардиров самого престижного клубного турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за всю его историю, уступая лишь Криштиану Роналду и Лионелю Месси.
Ранее сообщалось, что полузащитник Маркос Льоренте перешёл из «Реала» в «Атлетико».