В «Салавате Юлаеве» рассказали о ситуации с уходом хоккеиста Шэна

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Генеральный директор уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» Александр Курносов прокомментировал ситуацию с уходом из команды нападающего Павла Шэна.
В «Салавате Юлаеве» рассказали о ситуации с уходом хоккеиста Шэна
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«Шэн не прибыл на сбор команды при действующем ещё два сезона контракте. Конечно, это не красит игрока. С другой стороны, он ранее просил о досрочном расторжении соглашения по его инициативе»,— приводит слова Курносова «Чемпионат».

Он отметил, что в клубе решили не присваивать игроку статус «конфликт», из-за которого он мог потерять как минимум год карьеры.

«Мы решили не портить молодому хоккеисту карьеру. Мы всегда выступаем за конструктивный диалог. Шэн по решению главного тренера практически не проходил в основной состав. В результате мы пришли к общему и устраивающему всех решению. «Салават» получил за Шэна компенсацию и сохранил права на игрока в КХЛ. Сделка, повторюсь, устроила обе стороны», — добавил функционер.

В минувшем сезоне 19-летний Шэн сыграл в 20 матчах за «Салавата Юлаева», записав в свой актив 1 (0 + 1) очко.

Ранее стало известно, что «Бостон» подписал контракт новичка с Шэном.

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