Дзюба рассказал, кто изначально должен был бить пенальти Испании на ЧМ-2018

Нападающий сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал, что пенальти в ворота команды Испании в 1/8 финала домашнего чемпионата мира вместо него должен был бить другой игрок.

«По-моему, должен был Серёга Игнашевич бить. Но как-то раз-раз-раз, говорит мне: «Иди, бей». Я пошёл... Вся карьера перед глазами пролетела. Ответственный момент», — сказал Дзюба в документальном фильме Российского футбольного союза о выступлении сборной на ЧМ.

Он также допустил, что если бы отсутствовала система видеопомощи арбитрам (VAR), то судья мог бы не увидеть нарушения, когда мяч попал в руку Жерару Пике.

«Подошёл, думаю: куда деваться. Я не могу же отказаться. Было очень приятно забить испанцам в «Лужниках», в Москве. Весь мир смотрел. Приятно забить испанцам, победить», — добавил Дзюба.

Сборная России на домашнем чемпионате мира 2018 года дошла до четвертьфинала, где по пенальти уступила будущим финалистам турнира из Хорватии.

Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что ЧМ в России стал его осуществившейся мечтой.