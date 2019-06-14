Дзюба рассказал, кто изначально должен был бить пенальти Испании на ЧМ-2018

Короткая ссылка
Нападающий сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал, что пенальти в ворота команды Испании в 1/8 финала домашнего чемпионата мира вместо него должен был бить другой игрок.
Дзюба рассказал, кто изначально должен был бить пенальти Испании на ЧМ-2018
  • ©rfs.ru

«По-моему, должен был Серёга Игнашевич бить. Но как-то раз-раз-раз, говорит мне: «Иди, бей». Я пошёл... Вся карьера перед глазами пролетела. Ответственный момент», — сказал Дзюба в документальном фильме Российского футбольного союза о выступлении сборной на ЧМ.

Он также допустил, что если бы отсутствовала система видеопомощи арбитрам (VAR), то судья мог бы не увидеть нарушения, когда мяч попал в руку Жерару Пике.

«Подошёл, думаю: куда деваться. Я не могу же отказаться. Было очень приятно забить испанцам в «Лужниках», в Москве. Весь мир смотрел. Приятно забить испанцам, победить», — добавил Дзюба.

Сборная России на домашнем чемпионате мира 2018 года дошла до четвертьфинала, где по пенальти уступила будущим финалистам турнира из Хорватии.

Ранее главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что ЧМ в России стал его осуществившейся мечтой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить