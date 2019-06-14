Далич: Россия действительно стала моей мечтой

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич поделился впечатлениями от пребывания в России на чемпионате мира 2018 года.

«Россия действительно стала моей мечтой, это был лучший результат нашей сборной в истории, а мне посчастливилось быть тренером этой команды. Этот месяц в России был самым счастливым в моей жизни», — приводит слова Далича РИА Новости.

14 июня Далич представил свою книгу «Россия нашей мечты», посвящённую пути хорватской команды на ЧМ-2018.

21-й чемпионат мира по футболу прошёл на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Сборная Хорватии под руководством Далича стала серебряным призёром турнира, уступив в финале национальной команде Франции.

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