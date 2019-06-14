Черчесов назвал самый яркий момент на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов назвал самый яркий момент домашнего чемпионата мира 2018 года.

«Самый яркий момент был, когда мы приехали на Воробьёвы горы после чемпионата, и нас встречало множество людей. Мы впервые, по сути, поняли, что такое чемпионат мира, ведь до этого мы ничего не видели», — приводит слова Черчесова РИА Новости.

21-й в истории чемпионат мира по футболу прошёл на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная России показала лучший результат в своей истории, дойдя до четвертьфинала турнира.

Ранее сообщалось, что Черчесов написал предисловие к книге Далича о ЧМ-2018.