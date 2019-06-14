Черчесов написал предисловие к книге Далича о ЧМ-2018

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал автором предисловия к книге наставника национальной команды Хорватии Златко Далича, посвящённой чемпионату мира по футболу 2018 года.

«Кому, как не тренеру сборной России, писать предисловие, так как мы дали возможность им сыграть на лучшем чемпионате мира. Мы, коллеги, всегда рядом», — приводит слова Черчесова РИА Новости.

Сборная России уступила Хорватии в четвертьфинале домашнего чемпионата мира, проиграв в серии пенальти со счётом 3:4 (2:2). Для российской команды попадание в 1/4 финала стало лучшим результатом в истории выступлений на мировых первенствах.

Ранее сообщалось, что бывший английский футболист Кэмпбелл заявил, что визит в Россию стал для него важным опытом.