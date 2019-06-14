Новости
Черчесов написал предисловие к книге Далича о ЧМ-2018
14 июня 2019, 12:01
/ РИА Новости
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал автором предисловия к книге наставника национальной команды Хорватии Златко Далича, посвящённой чемпионату мира по футболу 2018 года.
«Кому, как не тренеру сборной России, писать предисловие, так как мы дали возможность им сыграть на лучшем чемпионате мира. Мы, коллеги, всегда рядом», — приводит слова Черчесова РИА Новости.
Сборная России уступила Хорватии в четвертьфинале домашнего чемпионата мира, проиграв в серии пенальти со счётом 3:4 (2:2). Для российской команды попадание в 1/4 финала стало лучшим результатом в истории выступлений на мировых первенствах.
Ранее сообщалось, что бывший английский футболист Кэмпбелл заявил, что визит в Россию стал для него важным опытом.
Черчесов о юморе Дзюбы, российских футболистах и планах на Новый год
24 декабря 2018, 15:28
Черчесов об уходе Акинфеева, невызове Чалова и натурализации иностранцев
1 октября 2018, 17:14
Голкипер ЦСКА Акинфеев завершил карьеру в сборной России
1 октября 2018, 15:56
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России
1 октября 2018, 14:33
Черчесов о сборной России, наследии ЧМ и отношении к критике
21 сентября 2018, 15:30
Радимов о феномене Дзюбы и перспективах «Зенита» в новом сезоне
30 августа 2018, 14:46
Черчесов прокомментировал новый состав сборной России
27 августа 2018, 18:57
Перуанский болельщик прилетел в Москву за спасённой собакой
10 августа 2018, 09:33
Мексиканец и россиянка готовятся стать мужем и женой
1 августа 2018, 21:24
Как Нижний Новгород осваивает наследие ЧМ-2018
1 августа 2018, 16:05
Бразилец Неймар рассказал про свои «страдания на поле» во время ЧМ-2018
30 июля 2018, 18:10
Как спортсмены отреагировали на присвоение футболистам сборной России званий ЗМС
29 июля 2018, 17:07
В сборной России по футболу рассказали об эмоциях после ЧМ-2018
28 июля 2018, 20:57
Путин вручил государственные награды сборной России по футболу
28 июля 2018, 17:43
Путин ответил на предложение Дзюбы поменять хоккейные коньки на футбольные бутсы
28 июля 2018, 15:31
Путин вручил государственные награды членам сборной РФ
28 июля 2018, 14:03
Хорватский защитник Чорлука о самых ярких эпизодах ЧМ-2018 и успехах команды Черчесова
24 июля 2018, 16:29
Путин по итогам чемпионата мира
20 июля 2018, 17:21
Футбольный болельщик спас на ЧМ бездомную собаку и решил забрать её в Перу
20 июля 2018, 16:20
Ролик RT о «повторивших» финал ЧМ-2018 детях набирает популярность в интернете
20 июля 2018, 15:32
Что случилось после окончания ЧМ по футболу
18 июля 2018, 23:52
Матч ФНЛ в Саранске посетили более 26 тысяч зрителей
18 июля 2018, 17:55
Главные разочарования ЧМ-2018
18 июля 2018, 14:16
Кто из футболистов завершил карьеру в национальных сборных после ЧМ-2018
17 июля 2018, 14:51
Футбольный мир оценил организацию ЧМ-2018
17 июля 2018, 14:23
Сборная главных открытий ЧМ-2018
17 июля 2018, 11:41
Воспитанники футбольных школ Москвы повторили финальный матч ЧМ-2018
17 июля 2018, 11:00
Главные околофутбольные события ЧМ-2018
17 июля 2018, 08:40
Как во Франции и Хорватии встретили своих футболистов
17 июля 2018, 00:18
«Мы все влюбились в Россию»: ЧМ-2018 получил самые высокие оценки
16 июля 2018, 21:55
Западные СМИ подвели итоги ЧМ-2018
16 июля 2018, 21:33
Французский триколор в небе и дымовая завеса на земле: Париж встречает чемпионов мира по футболу
16 июля 2018, 21:06
Все эмоции мундиаля в одном видео: самые яркие моменты футбольного эфира RT
16 июля 2018, 20:57
В Париже прошёл парад в честь победы сборной Франции на ЧМ-2018 по футболу
16 июля 2018, 20:02
«Ювентус» представилсвоего нового игрока
16 июля 2018, 19:35
Болельщики сборной Хорватии встретили футболистов в Загребе
16 июля 2018, 18:45
Французские болельщики встретили в Париже национальную сборную по футболу
16 июля 2018, 17:55
10 лучших матчей ЧМ-2018 по версии RT
16 июля 2018, 14:51
Радость победы: игроки сборной Франции скандируют «Путин!»
16 июля 2018, 14:16
Лучшие голы решающих матчей ЧМ-2018
16 июля 2018, 11:32