Бывший английский футболист Кэмпбелл заявил, что визит в Россию стал для него важным жизненным опытом

Бывший защитник сборной Англии по футболу Сол Кэмпбелл поделился впечатлениями от пребывания в России во время чемпионата мира 2018 года.

«Я нашёл Россию очень приятной. Я наслаждался прогулками, часто гулял до поздней ночи — чемпионат мира даёт дополнительные впечатления, даёт возможность узнать что-то новенькое», — приводит слова Кэмпбелла «Чемпионат».

Он отметил, что даже просто гуляя по улицам ощущал историю России.

«Я реально чувствовал страдания вашего народа, но при этом и его огромную силу. Особенно заметно это было в Волгограде, где я посещал музеи. Посещение России — важный жизненный опыт для меня, у вас очень богатая история! Мне понравилось, что в России я увидел не только футбол, но и прикоснулся к вашей истории, повстречал удивительных людей», — добавил 44-летний англичанин.

21-й в истории чемпионат мира по футболу прошёл на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Победителем турнира стала сборная Франции, обыгравшая в финале Хорватию. Третье место заняла Бельгия, победившая Англию. Сборная России показала лучший результат в своей истории, дойдя до четвертьфинала турнира.

Ранее сообщалось, что глава ФИФА Джанни Инфантино по-русски поблагодарил Россию за ЧМ-2018.