Американская скелетонистка заявила, что в России ей понадобится защита из-за угроз смерти

Короткая ссылка
Американка Кэти Юлендер выразила опасения за свою безопасность в связи с возможным проведением в России одного из этапов Кубка мира по скелетону.
Американская скелетонистка заявила, что в России ей понадобится защита из-за угроз смерти
  • Reuters

«Кажется ничего не изменилось, а IBSF и федерация намерены вновь выступить на Кубке мира в Сочи? Учитывая все поступившие мне угрозы смерти, мне, возможно, потребуется защита», — написала Юлендер в своём Twitter.

34-летняя американка, являющаяся двукратной чемпионкой мира, неоднократно негативно высказывалась в адрес российских спортсменов, обвинённых в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

В окончательной версии календаря Кубка мира на сезон-2019/20 этап в Сочи не вошёл.

Ранее Хайо Зеппельт высказал мнение о ситуации вокруг допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данила Лысенко, из-за которого, по информации СМИ, Россию могут отстранить от Олимпиады-2020.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить