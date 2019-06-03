Американская скелетонистка заявила, что в России ей понадобится защита из-за угроз смерти

Американка Кэти Юлендер выразила опасения за свою безопасность в связи с возможным проведением в России одного из этапов Кубка мира по скелетону.

«Кажется ничего не изменилось, а IBSF и федерация намерены вновь выступить на Кубке мира в Сочи? Учитывая все поступившие мне угрозы смерти, мне, возможно, потребуется защита», — написала Юлендер в своём Twitter.

34-летняя американка, являющаяся двукратной чемпионкой мира, неоднократно негативно высказывалась в адрес российских спортсменов, обвинённых в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде 2014 года в Сочи.

В окончательной версии календаря Кубка мира на сезон-2019/20 этап в Сочи не вошёл.

Ранее Хайо Зеппельт высказал мнение о ситуации вокруг допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данила Лысенко, из-за которого, по информации СМИ, Россию могут отстранить от Олимпиады-2020.