Зеппельт: интересно, что Россия публично не отрицает фальсификацию

Немецкий журналист Хайо Зеппельт высказал мнение о ситуации вокруг допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данила Лысенко, из-за которого, по информации СМИ, Россию могут отстранить от Олимпиады-2020.

«Интересно, что Россия публично не отрицает фальсификацию. Это указывает, насколько всё серьёзно. Культура сокрытия, очевидно, никуда не делась. Если официальные лица действительно подделали документы, чтобы помочь чемпиону мира избежать дисквалификации, можно ли допускать российских легкоатлетов к Олимпийским играм?» — написал Зеппельт в своём Twitter.

По информации The Sunday Times, Россию могут отстранить от Олимпиады из-за того, что чиновники Всероссийской федерации лёгкой атлетики якобы были причастны к фальсификации медицинских документов, которые могли бы скрыть возможные допинговые нарушения со стороны Лысенко.

Ранее в Совфеде прокомментировали информацию СМИ о возможном отстранении России от ОИ-2020.