В Совфеде прокомментировали информацию СМИ о возможном отстранении России от ОИ-2020

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов прокомментировал сообщения СМИ о том, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 находится под угрозой.
В Совфеде прокомментировали информацию СМИ о возможном отстранении России от ОИ-2020
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«Считаю, что в подобных ситуациях надо действовать максимально открыто, ничего не скрывая, подчёркивая, что любые применения допинга или сокрытие его применения для России неприемлемы. А отстранять Россию от Олимпиады — это абсурд, который просто девальвирует сам соревновательный дух Олимпиады», — приводит слова Морозова РИА Новости.

По информации The Sunday Times, Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Ранее депутат высказал мнение, что информация о возможном отстранении России от ОИ-2020 является «новым витком истерии».

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