Депутат считает информацию о возможном отстранении России от ОИ-2020 «новым витком истерии»

Член комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал сообщения СМИ о том, что участие российской сборной в Олимпиаде-2020 находится под угрозой.

«Начинается новый виток истерии перед новым олимпийским циклом 2020 года. Наши западные партнёры не знают, как реагировать: РУСАДА восстановлена в правах, Международный олимпийский комитет выдал заявление, что Россия будет выступать, в том числе и под российским флагом. Вот и начинают искать всё новые и новые поводы», — приводит слова Свищёва РИА Новости.

По информации The Sunday Times, Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с участием прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Ранее в ОКР прокомментировали данные об угрозе отстранения от Олимпиады-2020.