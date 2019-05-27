Главный тренер сборной Чехии по хоккею не сдержал слёз, подводя итоги ЧМ-2019

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Наставник чешской команды Милош Ржига, подводя итоги чемпионата мира — 2019, обвинил самого себя в том, что не выполнил задачу на турнир.

«Я снова не сделал то, что хотел. Команда великолепна, сотрудники великолепны, а я — нет. Думаю, я облажался, не выполнил задачу. И я ненавижу себя за это. Я был несколько груб с игроками, но они не обращали на это особого внимания. Хоккеисты даже сказали, что боятся меня, но я воспринял это как комплимент. Счастлив, что работал с такой командой на ЧМ», — приводит слова тренера Isport.

В конце своего выступления Милош Ржига не сумел сдержать слёзы.

Ранее экс-наставник сборной России Владимир Плющев высказался о целесообразности вызова в сборную игроков НХЛ.

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