Сарри рад переходу футболиста Пулишича в «Челси»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал переход полузащитника Кристиана Пулишича в состав его команды.

«Пулишич хорошо знает нашу команду, стиль игры и футболистов. Он готов присоединиться к группе. Конечно, это очень молодой игрок, но он уже очень сильный, я очень рад. Он может стать очень важным игроком для нас», — приводит слова Сарри пресс-служба клуба.

Кристиан Пулишич перешёл в «Челси» из дортмундской «Боруссии» за €64 млн в зимнее трансферное окно, но продолжал выступать в Германии на правах аренды.

Ранее были названы десять главных трансферов зимы в Европе.