Сарри рад переходу футболиста Пулишича в «Челси»

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Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал переход полузащитника Кристиана Пулишича в состав его команды.
Сарри рад переходу футболиста Пулишича в «Челси»
  • ©Kirchner/David Inderlied
  • globallookpress.com

«Пулишич хорошо знает нашу команду, стиль игры и футболистов. Он готов присоединиться к группе. Конечно, это очень молодой игрок, но он уже очень сильный, я очень рад. Он может стать очень важным игроком для нас», — приводит слова Сарри пресс-служба клуба.

Кристиан Пулишич перешёл в «Челси» из дортмундской «Боруссии» за €64 млн в зимнее трансферное окно, но продолжал выступать в Германии на правах аренды.

Ранее были названы десять главных трансферов зимы в Европе.

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