Глава IAAF прокомментировал решение CAS по делу легкоатлетки Семени

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Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коэ прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску южноафриканской легкоатлетки Кастер Семени.
Глава IAAF прокомментировал решение CAS по делу легкоатлетки Семени
  • ©Petr Sznapka/CTK
  • globallookpress.com

«Это очень простой ответ для любой спортивной ассоциации. В лёгкой атлетике есть две классификации — по возрасту и полу. Мы отчаянно стараемся защитить обе. Мы очень благодарны CAS за поддержку данного принципа», — приводит слова Коэ Reuters.

1 мая CAS отклонил апелляцию легкоатлетки Семени к IAAF

Ранее стало известно, что с 8 мая IAAF введёт в силу правила, касающиеся уровня тестостерона у легкоатлеток.

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