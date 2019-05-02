Глава IAAF прокомментировал решение CAS по делу легкоатлетки Семени
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«Это очень простой ответ для любой спортивной ассоциации. В лёгкой атлетике есть две классификации — по возрасту и полу. Мы отчаянно стараемся защитить обе. Мы очень благодарны CAS за поддержку данного принципа», — приводит слова Коэ Reuters.
1 мая CAS отклонил апелляцию легкоатлетки Семени к IAAF
Ранее стало известно, что с 8 мая IAAF введёт в силу правила, касающиеся уровня тестостерона у легкоатлеток.