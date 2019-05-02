Глава IAAF прокомментировал решение CAS по делу легкоатлетки Семени

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Себастьян Коэ прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску южноафриканской легкоатлетки Кастер Семени.

«Это очень простой ответ для любой спортивной ассоциации. В лёгкой атлетике есть две классификации — по возрасту и полу. Мы отчаянно стараемся защитить обе. Мы очень благодарны CAS за поддержку данного принципа», — приводит слова Коэ Reuters.

1 мая CAS отклонил апелляцию легкоатлетки Семени к IAAF

Ранее стало известно, что с 8 мая IAAF введёт в силу правила, касающиеся уровня тестостерона у легкоатлеток.