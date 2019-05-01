IAAF введёт в силу с 8 мая правила, касающиеся уровня тестостерона у легкоатлеток

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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) объявила, что с 8 мая 2019 года вступят в силу новые правила, предъявляющие специальные требования к спортсменкам с повышенным содержанием тестостерона.
IAAF введёт в силу с 8 мая правила, касающиеся уровня тестостерона у легкоатлеток
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба IAAF, такое решение было принято после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Кастер Семени на введение данных правил.

Таким образом, у спортсменок с высоким уровнем тестостерона есть одна неделя, чтобы снизить уровень тестостерона до 5 нмоль/л. Для того чтобы получить допуск к соревнованиям, этот уровень должен соблюдаться непрерывно на протяжении шести месяцев до начала турнира, в которых они хотят принять участие.

Ранее в CAS не исключили появления дел, подобных иску Семени к IAAF.

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