IAAF введёт в силу с 8 мая правила, касающиеся уровня тестостерона у легкоатлеток
- Reuters
Как сообщает пресс-служба IAAF, такое решение было принято после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Кастер Семени на введение данных правил.
Таким образом, у спортсменок с высоким уровнем тестостерона есть одна неделя, чтобы снизить уровень тестостерона до 5 нмоль/л. Для того чтобы получить допуск к соревнованиям, этот уровень должен соблюдаться непрерывно на протяжении шести месяцев до начала турнира, в которых они хотят принять участие.
Ранее в CAS не исключили появления дел, подобных иску Семени к IAAF.