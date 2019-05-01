В CAS не исключили появления дел, подобных иску Семени к IAAF
- Reuters
«Это решение было только для лёгкой атлетики и касалось только мисс Семени. Но, возможно, когда правила IAAF, касающиеся атлетов с различиями в сексуальном развитии, начнут работать, другие атлеты могут захотеть оспорить эти правила. Так что мы не можем исключать, что другое дело, похожее на дело мисс Семени, появится позднее в суде», — приводит слова Риба РИА Новости.
1 мая стало известно, что CAS отклонил апелляцию Семени к IAAF на решение ввести новое правило относительно недопуска к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем гормона тестостерона.
Ранее сообщалось, что Елена Исинбаева встала на сторону IAAF в вопросе правил, касающихся уровня тестостерона у легкоатлеток.