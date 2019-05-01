В CAS не исключили появления дел, подобных иску Семени к IAAF

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Генеральный секретарь Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб прокомментировал решение отклонить апелляцию двукратной олимпийской чемпионки по бегу Кастер Семени к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).
В CAS не исключили появления дел, подобных иску Семени к IAAF
  • Reuters

«Это решение было только для лёгкой атлетики и касалось только мисс Семени. Но, возможно, когда правила IAAF, касающиеся атлетов с различиями в сексуальном развитии, начнут работать, другие атлеты могут захотеть оспорить эти правила. Так что мы не можем исключать, что другое дело, похожее на дело мисс Семени, появится позднее в суде», — приводит слова Риба РИА Новости.

1 мая стало известно, что CAS отклонил апелляцию Семени к IAAF на решение ввести новое правило относительно недопуска к соревнованиям спортсменок с повышенным уровнем гормона тестостерона.

Ранее сообщалось, что Елена Исинбаева встала на сторону IAAF в вопросе правил, касающихся уровня тестостерона у легкоатлеток.

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