Российский футбольный арбитр Левников получил назначение на матч Юношеской лиги УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил российского арбитра Кирилла Левникова на матч третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Как сообщает Sport24, cудейская бригада Левникова будет работать на матче группы C между французским «Пари Сен-Жермен» и итальянским «Наполи».

Ассистентами рефери назначены Вячеслав Семёнов и Константин Шаламберидзе. Четвёртым арбитром будет француз Бастьен Дешпи.

Матч ПСЖ — «Наполи» состоится 24 октября в Сен-Жермен-ан-Ле на стадионе «Жорж Лефевр».

Ранее сообщалось, что УЕФА оштрафовал «Манчестер Юнайтед» за опоздание на матч ЛЧ с «Валенсией».