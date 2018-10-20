Российский футбольный арбитр Левников получил назначение на матч Юношеской лиги УЕФА
- РИА Новости
Как сообщает Sport24, cудейская бригада Левникова будет работать на матче группы C между французским «Пари Сен-Жермен» и итальянским «Наполи».
Ассистентами рефери назначены Вячеслав Семёнов и Константин Шаламберидзе. Четвёртым арбитром будет француз Бастьен Дешпи.
Матч ПСЖ — «Наполи» состоится 24 октября в Сен-Жермен-ан-Ле на стадионе «Жорж Лефевр».
Ранее сообщалось, что УЕФА оштрафовал «Манчестер Юнайтед» за опоздание на матч ЛЧ с «Валенсией».