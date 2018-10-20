Российский футбольный арбитр Левников получил назначение на матч Юношеской лиги УЕФА

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назначил российского арбитра Кирилла Левникова на матч третьего тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.
Российский футбольный арбитр Левников получил назначение на матч Юношеской лиги УЕФА
  • РИА Новости

Как сообщает Sport24, cудейская бригада Левникова будет работать на матче группы C между французским «Пари Сен-Жермен» и итальянским «Наполи».

Ассистентами рефери назначены Вячеслав Семёнов и Константин Шаламберидзе. Четвёртым арбитром будет француз Бастьен Дешпи.

Матч ПСЖ — «Наполи» состоится 24 октября в Сен-Жермен-ан-Ле на стадионе «Жорж Лефевр».

Ранее сообщалось, что УЕФА оштрафовал «Манчестер Юнайтед» за опоздание на матч ЛЧ с «Валенсией».

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