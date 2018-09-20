Глава ФСБР Мамиашвили заявил, что российский спорт является самым открытым в мире

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

«После рекомендаций была уверенность в том, что решение будет поддержано. Не нужно ставить вопрос в плоскости того, додавили мы их или нет. Я отталкиваюсь от позиции руководителя государства. А он всегда говорил о том, что мы всегда были и будем открыты для нормального диалога и взаимодействия. Более открытой структуры, чем нынешний российский спорт, нет в мире», — приводит слова Мамиашвили «Чемпионат».

Он отметил, что РУСАДА — самая независимая структура на территории России.

В 2015 году РУСАДА было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее в Совфеде назвали первой маленькой победой восстановление РУСАДА.