Глава ФСБР Мамиашвили заявил, что российский спорт является самым открытым в мире
- Reuters
«После рекомендаций была уверенность в том, что решение будет поддержано. Не нужно ставить вопрос в плоскости того, додавили мы их или нет. Я отталкиваюсь от позиции руководителя государства. А он всегда говорил о том, что мы всегда были и будем открыты для нормального диалога и взаимодействия. Более открытой структуры, чем нынешний российский спорт, нет в мире», — приводит слова Мамиашвили «Чемпионат».
Он отметил, что РУСАДА — самая независимая структура на территории России.
В 2015 году РУСАДА было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.
Ранее в Совфеде назвали первой маленькой победой восстановление РУСАДА.