Глава ФСБР Мамиашвили заявил, что российский спорт является самым открытым в мире

Короткая ссылка
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал решение исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.
Глава ФСБР Мамиашвили заявил, что российский спорт является самым открытым в мире
  • Reuters

«После рекомендаций была уверенность в том, что решение будет поддержано. Не нужно ставить вопрос в плоскости того, додавили мы их или нет. Я отталкиваюсь от позиции руководителя государства. А он всегда говорил о том, что мы всегда были и будем открыты для нормального диалога и взаимодействия. Более открытой структуры, чем нынешний российский спорт, нет в мире», — приводит слова Мамиашвили «Чемпионат».

Он отметил, что РУСАДА — самая независимая структура на территории России.

В 2015 году РУСАДА было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

20 сентября на заседании исполнительного комитета WADA было принято решение о восстановлении РУСАДА в правах.

Ранее в Совфеде назвали первой маленькой победой восстановление РУСАДА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить