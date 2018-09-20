В Совфеде назвали первой маленькой победой восстановление прав РУСАДА

Почётный президент Олимпийского комитета России, член Совета Федерации Леонид Тягачёв прокомментировал RT решение о восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах.

«Это долгая история, долгое время тянется против нашей страны. Первое решение, которое сегодня принято, — это хороший вброс в нашу сторону. Мы знаем, что против нас борются и американские спортсмены, и английские руководители, но вместе с тем наша задача остаётся прежней — мы признали наши ошибки и недостатки, мы уже на правильном пути, делаем всё, чтобы у нас всё было в идеальном положении. Большую роль сыграл президент нашей страны, который поддержал нас. Мы сейчас будем ждать те недостатки и примечания, о которых мы ещё не знаем. Первая маленькая победа в этом плане состоялась», — отметил Тягачёв.

Ранее исполком WADA проголосовал за признание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.