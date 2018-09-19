В Госдуме отреагировали на призыв Родченкова не восстанавливать в правах РУСАДА

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Оксана Соломатина
Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов в беседе с RT прокомментировал призыв Григория Родченкова не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на исполкоме, который пройдёт 20 сентября на Сейшельских островах.
В Госдуме отреагировали на призыв Родченкова не восстанавливать в правах РУСАДА
  • РИА Новости

«Понятно, что если человек встал на путь предательства, то от него ничего другого ожидать нельзя. Когда проходит любое голосование, выборы — наступает момент, когда любая информация может косвенно оказывать давление. Очевидно, что это косвенное давление. Конечно, вызывает сожаление, что противостояние, целенаправленное воздействие против нашей страны продолжается», — выразил мнение депутат.

Ранее информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков призвал международную организацию не восстанавливать РУСАДА в правах.

Бывший президент ВФЛА Валентин Балахничёв в беседе с RT сказал, что голосование по вопросу восстановления прав РУСАДА покажет степень объективности WADA.

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