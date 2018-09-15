Британские СМИ: WADA предложило России компромисс в вопросе восстановления РУСАДА

Британское издание BBC опубликовало письмо Всемирного антидопингового агентства (WADA), адресованное Министерству спорта России, по вопросу восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

WADA настаивает на предоставлении доступа к данным московской антидопинговой лаборатории.

Первые лица WADA — глава Крейг Риди и генеральный директор Оливье Ниггли — предложили следующий компромисс: предоставление подлинных копий данных лаборатории, а также копий данных проб, которые можно считать подозрительными. Следующим шагом является доступ к «подозрительным» пробам. В WADA отметили, что это не новые критерии, а желание избежать обвинений в несправедливых изменениях данных, сообщает BBC.

Британское издание также приводит выдержки из ответного письма министра спорта России Павла Колобкова, который заявил, что российская сторона принимает предложение WADA. Министр выразил надежду, что всемирная организация восстановит РУСАДА в правах на ближайшем заседании исполкома, которое пройдёт 20 сентября на Сейшельских островах.

Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт отреагировал на возможное восстановление РУСАДА.