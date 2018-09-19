Антидопинговые агентства 13 стран выступили против восстановления РУСАДА

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Антидопинговые агентства 13 государств призвали WADA не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).
Антидопинговые агентства 13 стран выступили против восстановления РУСАДА
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает официальный сайт Британского антидопингового агентства (UKAD).

Сообщается, что обращение к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) подписали агентства Великобритании, Австрии, Финляндии, Германии, Ирландии, Нидерландов, Норвегии, Польши, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Японии.

По их мнению, Россия не выполнит полностью всех критериев дорожной карты. Стороны, подписавшие письмо, настаивают на признании Россией выводов из доклада Ричарда Макларена и предоставлении полного доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории.

Ранее Родченков выразил мнение, что восстановление РУСАДА будет катастрофой для чистого спорта.

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