Антидопинговые агентства 13 стран выступили против восстановления РУСАДА

Антидопинговые агентства 13 государств призвали WADA не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

Об этом сообщает официальный сайт Британского антидопингового агентства (UKAD).

Сообщается, что обращение к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) подписали агентства Великобритании, Австрии, Финляндии, Германии, Ирландии, Нидерландов, Норвегии, Польши, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Японии.

По их мнению, Россия не выполнит полностью всех критериев дорожной карты. Стороны, подписавшие письмо, настаивают на признании Россией выводов из доклада Ричарда Макларена и предоставлении полного доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории.

Ранее Родченков выразил мнение, что восстановление РУСАДА будет катастрофой для чистого спорта.