Антидопинговые агентства 13 стран выступили против восстановления РУСАДА
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- РИА Новости
Об этом сообщает официальный сайт Британского антидопингового агентства (UKAD).
Сообщается, что обращение к Всемирному антидопинговому агентству (WADA) подписали агентства Великобритании, Австрии, Финляндии, Германии, Ирландии, Нидерландов, Норвегии, Польши, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и Японии.
По их мнению, Россия не выполнит полностью всех критериев дорожной карты. Стороны, подписавшие письмо, настаивают на признании Россией выводов из доклада Ричарда Макларена и предоставлении полного доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории.
Ранее Родченков выразил мнение, что восстановление РУСАДА будет катастрофой для чистого спорта.