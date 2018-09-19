Родченков: восстановление РУСАДА будет катастрофой для чистого спорта

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Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков призвал международную организацию не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на исполкоме, который пройдёт 20 сентября на Сейшельских островах.
Родченков: восстановление РУСАДА будет катастрофой для чистого спорта
  • © Global Look Press

«WADA не должно становиться жертвой манипуляций и ложных утверждений министерства, той же самой руки Кремля, которая способствовала осуществлению допинговой программы. Положительное решение станет катастрофой для чистого спорта», — приводит слова Родченкова USA Today.

Он также возмутился тем фактом, что Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил Олимпийский комитет России (ОКР) после Игр в Пхёнчхане и что Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал 28 спортсменов, подозревавшихся в употреблении допинга. По его мнению, это противоречит фактам из доклада Ричарда Макларена, а также подрывает идеалы олимпийского движения и борьбы с допингом.

Ранее вице-президент WADA Линда Хеллеланд заявила, что будет голосовать против восстановления РУСАДА.

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