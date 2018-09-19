Родченков: восстановление РУСАДА будет катастрофой для чистого спорта
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«WADA не должно становиться жертвой манипуляций и ложных утверждений министерства, той же самой руки Кремля, которая способствовала осуществлению допинговой программы. Положительное решение станет катастрофой для чистого спорта», — приводит слова Родченкова USA Today.
Он также возмутился тем фактом, что Международный олимпийский комитет (МОК) восстановил Олимпийский комитет России (ОКР) после Игр в Пхёнчхане и что Спортивный арбитражный суд (CAS) оправдал 28 спортсменов, подозревавшихся в употреблении допинга. По его мнению, это противоречит фактам из доклада Ричарда Макларена, а также подрывает идеалы олимпийского движения и борьбы с допингом.
Ранее вице-президент WADA Линда Хеллеланд заявила, что будет голосовать против восстановления РУСАДА.