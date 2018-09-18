Вице-президент WADA заявила, что будет голосовать против восстановления РУСАДА

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Вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд заявила, что на заседании исполкома организации будет голосовать против восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Вице-президент WADA заявила, что будет голосовать против восстановления РУСАДА
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Я буду голосовать против восстановления России. Я вижу, что прогресс достигнут, и я признаю усилия, предпринятые РУСАДА, но пока доклад Макларена не признан и у WADA до сих пор нет доступа к пробам в московской лаборатории, я буду голосовать против восстановления РУСАДА», — приводит слова Хеллеланд BBC.

Она отметила, что не стоит идти на компромисс, который может подорвать авторитет WADA.

«Решение восстановить РУСАДА бросает вызов комитету спортсменов, которые очень чётко заявили, что не готовы сейчас принять это. Эта ситуация навсегда определит доверие к WADA как к независимому и сильному стороннику чистого спорта», — добавила вице-президент WADA.

Заседание исполкома WADA пройдёт 20 сентября на Сейшельских островах.

Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт прокомментировал информацию, согласно которой WADA предложило России компромисс в вопросе восстановления РУСАДА.

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