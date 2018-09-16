Зеппельт сравнил компромисс WADA и России по РУСАДА с договором между преступником и судом

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Немецкий журналист Хайо Зеппельт прокомментировал информацию, согласно которой Всемирное антидопинговое агентство (WADA) предложило России компромисс в вопросе восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Зеппельт сравнил компромисс WADA и России по РУСАДА с договором между преступником и судом
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«Забавно… Лидеры WADA хотели взаимодействовать с Россией «в духе компромисса». Это как если бы в уголовном правосудии осуждённый преступник получил право сесть за стол и вести переговоры с судьёй и прокурором о своём тюремном сроке. Добро пожаловать в мир Риди, Ниггли и Ко», — написал Зеппельт в Twitter, комментируя копию письма WADA, адресованного Министерству спорта России, опубликованную журналистом ВВС.

Ранее британские СМИ сообщили, что WADA предложило России компромисс в вопросе восстановления РУСАДА.

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