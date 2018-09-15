Борзаковский прокомментировал возможное восстановление РУСАДА

Главный тренер национальной сборной по лёгкой атлетике и вице-президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Юрий Борзаковский считает, что Россия значительно приблизится к возвращению в мировую спортивную семью в случае восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Восстановление РУСАДА станет для ВФЛА одним из важнейших шагов на пути к восстановлению. Если наше антидопинговое агентство опять будет соответствовать кодексу WADA, то это будет огромным шагом на пути к признанию нашей федерации», — приводит слова специалиста ТАСС.

Тем не менее он считает, что говорить о возвращении российского флага на ближайшем международном старте пока рано.

«Конечно, здорово, что комитет по соответствию рекомендовал восстановить РУСАДА. Это может положительным образом отразиться на дальнейших перспективах ВФЛА. Но пока РУСАДА не восстановлено в своих правах, мне не хотелось бы делать каких-либо прогнозов. Мы не раз уже были, как казалось, в шаге от восстановления, но в итоге оставались в прежнем статусе», — добавил Борзаковский.

В 2015 году РУСАДА было признано не соответствующим Всемирному антидопинговому кодексу.

14 сентября стало известно, что комитет WADA по соответствию будет рекомендовать восстановление РУСАДА.

Ранее глава НОАК выразил мнение, что рекомендация комитета WADA не может быть проигнорирована на заседании исполкома.