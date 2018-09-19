Балахничёв прокомментировал призыв Родченкова не восстанавливать в правах РУСАДА

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Оксана Соломатина
Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв в беседе с RT сказал, что голосование по вопросу восстановления прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА) покажет степень объективности WADA.
Балахничёв прокомментировал призыв Родченкова не восстанавливать в правах РУСАДА
  • РИА Новости

«Это голосование покажет самостоятельность и объективность WADA, потому что их собственная комиссия, проведя серьёзное расследование, определила, что РУСАДА соответствует той дорожной карте, которая была прописана в самой же WADA. Да, действительно, вместе с МОК они несколько смягчили формулировки, однако суть осталась прежней. Мне кажется, что в данном случае WADA не должна обращать внимания на «лающих собак», которые лают на караван, и двигаться в своём направлении», — отметил Балахничёв.

Ранее информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков призвал международную организацию не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на исполкоме, который пройдёт 20 сентября на Сейшельских островах.

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