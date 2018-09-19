Родченков: помню, как подменял пробы Легкова и Зубкова и «делал» из них чемпионов ОИ-2014
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- РИА Новости
Он выразил удивление, что CAS вынес всего два решения из 39 спортсменов, попавших под подозрение.
«Вопрос по Легкову был решён в его пользу, дисквалификация была снята, а Зубков остался под дисквалификацией за повышенное содержание соли в его допинг-пробе. Я отлично помню, как мы подменяли грязные допинг-пробы этих двух «чемпионов» на чистые», — приводит слова Родченкова USA Today.
Он также назвал свои действия предательством олимпийских идеалов и добавил, что делает сейчас всё возможное, чтобы исправить ситуацию.
Ранее Родченков призвал WADA не восстанавливать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах на исполкоме, который пройдёт 20 сентября на Сейшельских островах.