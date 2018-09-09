Юношеская сборная России по футболу заняла третье место на Мемориале Гранаткина
- РИА Новости
Встреча, проходившая на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:0.
В составе российской команды на 33-й минуте отличился Гамид Агаларов, а на 86-й Рустам Халназаров увеличил преимущество.
В этом матче также произошло три удаления. У литовцев преждевременно поле покинули Дейвидас Раулинаитис и Едгарас Уткус, а у россиян получил красную карточку Александр Черников.
В финале сыграют сборные Турции и Санкт-Петербурга.
Ранее юношеская сборная России по футболу одержала победу в первом матче Мемориала Гранаткина.