Юношеская сборная России по футболу заняла третье место на Мемориале Гранаткина

Футболисты юношеской сборной России до 18 лет стали бронзовыми призёрами Мемориала Гранаткина, обыграв национальную команду Литвы.

Встреча, проходившая на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:0.

В составе российской команды на 33-й минуте отличился Гамид Агаларов, а на 86-й Рустам Халназаров увеличил преимущество.

В этом матче также произошло три удаления. У литовцев преждевременно поле покинули Дейвидас Раулинаитис и Едгарас Уткус, а у россиян получил красную карточку Александр Черников.

В финале сыграют сборные Турции и Санкт-Петербурга.

Ранее юношеская сборная России по футболу одержала победу в первом матче Мемориала Гранаткина.