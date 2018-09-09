Юношеская сборная России по футболу заняла третье место на Мемориале Гранаткина

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Футболисты юношеской сборной России до 18 лет стали бронзовыми призёрами Мемориала Гранаткина, обыграв национальную команду Литвы.
Юношеская сборная России по футболу заняла третье место на Мемориале Гранаткина
  • РИА Новости

Встреча, проходившая на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, завершилась со счётом 2:0.

В составе российской команды на 33-й минуте отличился Гамид Агаларов, а на 86-й Рустам Халназаров увеличил преимущество. 

В этом матче также произошло три удаления. У литовцев преждевременно поле покинули Дейвидас Раулинаитис и Едгарас Уткус, а у россиян получил красную карточку Александр Черников.

В финале сыграют сборные Турции и Санкт-Петербурга.

Ранее юношеская сборная России по футболу одержала победу в первом матче Мемориала Гранаткина.

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