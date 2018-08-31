Юношеская сборная России по футболу одержала победу в первом матче Мемориала Гранаткина

Юношеская сборная России по футболу до 18 лет выиграла у национальной команды Молдавии в первом матче Мемориала Гранаткина, который проходит в Санкт-Петербурге.

Встреча состоялась на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 2:1.

Молдаване открыли счёт уже на третьей минуте игры усилиями Александра Осипова. Тем не менее в начале второго тайма Гамид Агаларов восстановил равенство, а на 73-й минуте Александр Михайлов забил победный мяч.

В следующем матче Россия сыграет с Литвой, которая обыграла Армению — 1:0.

Ранее волейболист Тетюхин назвал казусом присвоение футболистам сборной России званий ЗМС.