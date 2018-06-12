Женская сборная России по футболу проиграла Уэльсу и лишилась шансов на выход на ЧМ-2019

Женская сборная России потерпела разгромное поражение от национальной команды Уэльса в матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2019 года, который пройдёт во Франции.

Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу британок.

Сборная Уэльса лидирует в группе A отборочного турнира с 17 очками после семи игр, а команда России с семью баллами в шести матчах занимает третье место, уступая идущей второй команде Англии (8 очков в шести матчах). Таким образом, она лишилась математических шансов пробиться на второе место, которое позволит побороться за выход в финальную часть турнира.

Победители групп попадут на чемпионат мира напрямую.

Ранее женская сборная России по футболу записала видеообращение к мужской команде в преддверии домашнего чемпионата мира.