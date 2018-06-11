Женская сборная России по футболу пожелала удачи мужской сборной на ЧМ-2018

Женская сборная России по футболу записала видеообращение мужской команде в преддверии домашнего чемпионата мира.

Футболистки оставили персональные пожелания Игорю Акинфееву, Артёму Дзюбе, Александру Головину, Антону и Алексею Миранчукам, Сергею Игнашевичу, Александру Самедову и Фёдору Смолову.

Ранее сообщалось, что женская футбольная команда «Кадеты» (Агрыз) из Татарстана будет подавать мячи на матче открытия чемпионата мира 2018 года по футболу между сборными России и Саудовской Аравии.