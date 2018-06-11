Женская сборная России по футболу пожелала удачи мужской сборной на ЧМ-2018

Женская сборная России по футболу записала видеообращение мужской команде в преддверии домашнего чемпионата мира.
Футболистки оставили персональные пожелания Игорю Акинфееву, Артёму Дзюбе, Александру Головину, Антону и Алексею Миранчукам, Сергею Игнашевичу, Александру Самедову и Фёдору Смолову.
Женская национальная сборная России @WomenRussia пожелала мужской сборной России @TeamRussia хорошего выступления на ЧМ2018!— Сборная России (@TeamRussia) 11 июня 2018 г.
Спасибо, девчонки! 😊🤩 pic.twitter.com/yNPcClSKuY
Ранее сообщалось, что женская футбольная команда «Кадеты» (Агрыз) из Татарстана будет подавать мячи на матче открытия чемпионата мира 2018 года по футболу между сборными России и Саудовской Аравии.