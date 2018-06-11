Женская футбольная команда из Татарстана будет подавать мячи на матче открытия ЧМ-2018

Женская футбольная команда «Кадеты» (Агрыз) из Татарстана будет подавать мячи на матче открытия чемпионата мира 2018 года по футболу между сборными России и Саудовской Аравии.

Девочки впервые в истории удостоятся такой чести. Они завоевали право на всероссийском конкурсе, который организовала компания Coca-Cola.

776 мальчиков и девочек получат возможность подавать мячи на матчах мирового первенства в рамках детско-юношеской программы Международной федерации футбола и официального партнёра Coca-Cola.

Матч открытия ЧМ-2018 Россия — Саудовская Аравия пройдёт 14 июня в Москве на стадионе «Лужники».

Ранее в Москве прошла тренировка бол-боев, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира по футболу 2018 года в России.