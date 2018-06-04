Минспорта России объявило о начале «Недели спорта на YouTube»

Министерство спорта России объявило о начале «Недели спорта на YouTube».

В рамка проекта будут представлены массовые спортивные мероприятия, в том числе лыжные гонки и легкоатлетические забеги.

«Социальные сети сегодня стали неотъемлемой частью повседневной жизни, особенно у молодёжи. Проект «Неделя спорта на YouTube» направлен на то, чтобы популяризировать занятия физической культурой и спортом. Эти видеоролики станут для молодёжи стимулом проводить свободное время на спортивных площадках, в залах, посещать соревнования», — заявил Колобков.

Он также отметил, что министерство активно пропагандирует спорт и здоровый образ жизни через социальные сети.

В акции намерены принять участие Олимпийский комитет России, Российский футбольный союз, Континентальная хоккейная лига, Федерация бокса России, ФК «Зенит» (Санкт-Петербург), ПБК ЦСКА.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заговорил по-русски в ролике RT, посвящённом чемпионату мира 2018 года по футболу в России, в котором также снялись известные спортсмены и деятели искусства.