Моуринью заговорил по-русски в ролике RT к ЧМ-2018, в котором также снялись Карякин, балерины и космонавт

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заговорил по-русски в ролике RT, посвящённом чемпионату мира 2018 года по футболу в России.

В съёмках ролика также приняли участие балетная труппа Михайловского театра, хоккеист московского «Динамо» Владимир Брюквин, член сборной России по художественной гимнастике Екатерина Селезнёва, сборная России по синхронному плаванию, лётчик-космонавт Олег Кононенко, чемпион России по футбольному фристайлу Игорь Олейник, а также чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин.

Во время ЧМ-2018 Моуринью будет работать на телеканале RT в качестве эксперта.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) представила официальную телевизионную заставку чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России.