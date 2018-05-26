Порошенко рассказал, кого будет поддерживать в финале Лиги чемпионов

Президент Украины Пётр Порошенко рассказал, за кого будет болеть в финальном матче Лиги чемпионов, который состоится в Киеве 26 мая.

«Когда меня спрашивают, за кого я болею, за «Реал» или за «Ливерпуль», я говорю, что поддерживаю оба клуба», — приводит слова Порошенко 112.ua.

Он отметил, что его сын Михаил является страстным болельщиком «Ливерпуля», в то время как дочь Евгения поддерживает «Реал».

«То есть мой дом точно поддерживает оба клуба», — подчеркнул Порошенко.

Финал Лиги чемпионов начнётся в 21:45 мск.

Ранее полузащитник сборной России Денис Черышев поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов.