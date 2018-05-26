Порошенко рассказал, кого будет поддерживать в финале Лиги чемпионов
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«Когда меня спрашивают, за кого я болею, за «Реал» или за «Ливерпуль», я говорю, что поддерживаю оба клуба», — приводит слова Порошенко 112.ua.
Он отметил, что его сын Михаил является страстным болельщиком «Ливерпуля», в то время как дочь Евгения поддерживает «Реал».
«То есть мой дом точно поддерживает оба клуба», — подчеркнул Порошенко.
Финал Лиги чемпионов начнётся в 21:45 мск.
Ранее полузащитник сборной России Денис Черышев поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов.