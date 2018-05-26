Порошенко рассказал, кого будет поддерживать в финале Лиги чемпионов

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко рассказал, за кого будет болеть в финальном матче Лиги чемпионов, который состоится в Киеве 26 мая.
Порошенко рассказал, кого будет поддерживать в финале Лиги чемпионов
  • Twitter
  • © @poroshenko

«Когда меня спрашивают, за кого я болею, за «Реал» или за «Ливерпуль», я говорю, что поддерживаю оба клуба», — приводит слова Порошенко 112.ua.

Он отметил, что его сын Михаил является страстным болельщиком «Ливерпуля», в то время как дочь Евгения поддерживает «Реал».

«То есть мой дом точно поддерживает оба клуба», — подчеркнул Порошенко.

Финал Лиги чемпионов начнётся в 21:45 мск.

Ранее полузащитник сборной России Денис Черышев поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить