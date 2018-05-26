Черышев: зашёл в раздевалку к «Реалу» и пожелал всем удачи

Полузащитник «Вильярреала» и сборной России по футболу Денис Черышев поделился ожиданиями от предстоящего финального матча Лиги чемпионов, в котором встретятся «Ливерпуль» и мадридский «Реал».

«Получилось так, что недавно мы играли с «Реалом». Я зашёл в раздевалку, со всеми пообщался, пожелал удачи. Я думаю, они готовы победить. «Реалу» по силам победить. Но и у «Ливерпуля» сильная команда», — приводит слова Черышева РИА Новости.

Россиянин отметил, что «Реалу» будет тяжело, однако испанцы, по его мнению, выиграют турнир.

«Зинедин Зидан как человек уникален. Как футболист он был лучшим из лучших. И в качестве тренера у него получается», — добавил Черышев.

Финальный матч Лиги чемпионов состоится 26 мая и начнётся в 21:45 мск.

Ранее сообщалось, что семья Салаха принесёт в жертву трёх телят перед финалом ЛЧ.



