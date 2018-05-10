Дзюба: надо было показать «Зениту», что нельзя разбрасываться футболистами хорошего качества

Нападающий тульского «Арсенала» Артём Дзюба рассказал о важности матча с санкт-петербургским «Зенитом», который владеет правами на футболиста.

«Если быть откровенным, немаловажно было показать пришедшим в «Зенит» людям, что нельзя так разбрасываться футболистами хорошего качества, по-людски всё надо делать. Но ни в коем случае не хочу сказать, что играл против «Зенита», — сказал Дзюба в эфире программы Foot'больные люди.

Он добавил, что рад был видеть игроков, с которыми провёл 2,5 года своей карьеры.

Ранее Дзюба рассказал об отношении к нему во время перехода в аренду из санкт-петербургского «Зенита» в тульский клуб.