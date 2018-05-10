Дзюба: перед переходом в «Арсенал» многие говорили, что я спёкся

Нападающий «Арсенала» Артём Дзюба рассказал об отношении к нему во время перехода в аренду из санкт-петербургского «Зенита» в тульский клуб.

«Многие не верили, многие говорили, что я спёкся или что-то ещё. «Уже не хочет играть, не может...» Поэтому я пришёл с определёнными амбициями, но пришёл в тот коллектив, где я уже знал тренера и многих ребят. В целом меня очень хорошо здесь приняли. И я с первого дня, можно сказать, наслаждаюсь атмосферой и своим пребыванием», — сказал в эфире программы Foot'больные люди на YouTube-канале.

Он также отметил, что нужно каждый день доказывать свою состоятельность не на словах, а на деле.

Ранее нападающий тульского «Арсенала» Артём Дзюба ответил на обращение форварда санкт-петербургского «Зенита» Александра Кокорина.